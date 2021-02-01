Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamına ceza
|01 Şubat 2021 19:27
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İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan araçlar haricinde çakar lamba sistemi kullanmak yasaklanmıştı. İş adamı İbrahim Yılmaz, sosyal medya hesabından İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bir anda emniyet şeridinden çakar ve siren olan aracıyla geçtiği anların görüntülerini paylaştı. Yılmaz paylaştığı görüntülerde "Bazı arkadaşlar 'emniyet şeridini, çakar ve sireni niye kullanıyorsun?' diye soruyor. Protokol aracındayım, bakanlık aracındayım bilginiz olsun" dedi. Aynı görüntülerde Yılmaz, megafonla diğer araçlara da emniyet şeridinden çıkmaları uyarısında bulundu.
1653 LİRA CEZADAN KAÇAMADI
Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz'ı Mecidiyeköy'de durdurdu. Çakar lamba kullanma yetkisinin olmadığı tespit edilen Yılmaz hakkında idari işlem yapıldı. Kullandığı lüks otomobil trafikten men edilirken, yetkisiz çakar kullanımından bin 339 lira ve cam filmi ihlalinden ise 314 lira olmak üzere toplam bin 653 lira para cezası kesildi.
DERNEĞE AİT ADRES YA DA TELEFON BULUNMUYOR
Öte yandan, kendini 'İyilik Akımı Derneği Kurucu Başkanı' olarak tanıtan İbrahim Yılmaz, daha önce Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir illüzyonist ve ekibi ile birlikte toplam iki bin lira tutarında para saçmış caddeye savrulan paraları vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarışmıştı.
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