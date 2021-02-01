Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin azalmasından dolayı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
|01 Şubat 2021 19:49
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Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin azalmasından dolayı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına boğazda görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Bu nedenle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz içerisinde kalan gemiler de telsizle uyarılarak, dikkatli olmaları istendi.
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