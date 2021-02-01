1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin azalmasından dolayı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
 01 Şubat 2021 19:49
+Aa- Yazdır
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, görüş mesafesinin azalmasından dolayı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına boğazda görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Bu nedenle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz içerisinde kalan gemiler de telsizle uyarılarak, dikkatli olmaları istendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü!
01 Şubat 2021 21:40		 İndirim sevdası, koronayı unutturdu
01 Şubat 2021 17:59
Bitlis'te kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü: 3 yaralı
01 Şubat 2021 17:03		 İzmir'de deprem fırtınası: 4'ün üzerinde 7 deprem
01 Şubat 2021 14:53
Aydın'da badem ağaçları yalancı bahara inandı
01 Şubat 2021 14:03		 İzmir Valiliğinden heyelan bölgesi açıklaması
01 Şubat 2021 13:50
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da güneşli günler kapıda
01 Şubat 2021 13:41		 Denetimler sonuç verdi bu ilçede vaka sayıları sıfırlandı
31 Ocak 2021 16:38
Fethiye'de rengi turkuaza dönen deniz görenleri şaşırttı
31 Ocak 2021 15:58		 'Peri bacalarının bazılarında çökme ve yıkılma tehlikesi var'
31 Ocak 2021 15:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - KKTC'de masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı21:48 - Bilişim Uzmanı: Fotoğraf çekerken dikkatli olun21:40 - Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü!20:54 - Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu20:47 - Vaka sayıları tekrar 7 binin üzerine çıktı20:42 - Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı
20:40 - DSÖ: Küresel Kovid-19 vakaları üç haftadır düşüşte20:30 - Mersin Büyükşehir'de neler oluyor? MHP'li vekil açıkladı20:25 - Doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu20:12 - 'Aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklık azalacak'20:07 - Ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı20:04 - Belediyedeki yangını işten çıkarılan itfaiye eri çıkarmış
20:02 - Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı tutuklandı19:54 - Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak19:49 - Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı19:37 - Kocaeli'de rüşvet teklifini reddeden 3 polis ödüllendirildi19:34 - Erdoğan: Reform çalışmalarına son şekli verildi
19:27 - Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamına ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Erdoğan: Reform çalışmalarına son şekli verildi
Altın ve dolarda düşüş sürüyor
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Çeyrek altın 697 TL'ye geriledi
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 memur toplu sözleşmesi 4
feda etmek 1
sözlüğe bakarken çay içmek 1
Sosyopatlık 2
narkoz 1
sözlük yazarının saçmalaması 2
online eğitim 4
tekerlek 1
çocuklarda ağlama krizlerinin Olması 1
ben o topa girmem 1
SON İLANLAR
Kırklareli İl Özel İdaresi işçi alacak
Çakırhöyük Belediyesi işçi alacak
Hasankadı Belediyesi 2 işçi alacak
Karabağlar Belediyesi 74 geçici işçi alacak
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam