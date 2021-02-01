Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonla aradığı bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
|01 Şubat 2021 20:02
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonla aradığı bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın ev telefonunu arayarak kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından 241 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit eden polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkametinde yakalanan M.A.B, İzmit'e getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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