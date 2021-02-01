Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
|01 Şubat 2021 20:07
|+Aa- Yazdır
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Adapazarı istikameti Kargalı Hanbaba mevkisindeki kavşakta, hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulans ve otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı
01 Şubat 2021 20:42
|Doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu
01 Şubat 2021 20:25
|Belediyedeki yangını işten çıkarılan itfaiye eri çıkarmış
01 Şubat 2021 20:04
|Belediyedeki patlamada molotofkokteyli şüphesi
01 Şubat 2021 18:47
|İş adamına lüks cipine binerken silahlı saldırı kamerada
01 Şubat 2021 17:45
|Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
01 Şubat 2021 17:06
|Baba, kız ve amcadan görülmedik hırsızlık
01 Şubat 2021 16:21
|Yediemin otoparkı, kaçak göçmenlerin tekneleriyle doldu
01 Şubat 2021 15:52
|Patlayan dalağı kargoda çöpe atılan şahıstan suç duyurusu
01 Şubat 2021 15:21
|Manisa'da öldürülen 4 gencin cesetleri ailelerine teslim edildi
01 Şubat 2021 13:33