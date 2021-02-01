'Aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklık azalacak'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

GIDADA FAHİŞ FİYAT

Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Bugün en önemli konularımızdan biri de buydu. Hükümet olarak görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre önlem almak açıktır. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Kimi tüccarların açgözlülüğü yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini gözle görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Yılın 2. yarısında gıda fiyatlarındaki oynaklığın düzeleceğine inanıyoruz. Ve bunları yakından takip ediyoruz. Piyasa gözetimini kararlılıkla takip edeceğimizin altını çiziyorum. Erken uyarı sistemi kurarak, çok hızlı bir karar alma mekanizması kuracağız. Rekabet kurumunu da hızlı harekete geçireceğiz. Bu özel sektörle işbirliği içerisinde yürüyebilecek bir iştir. Özel sektörün üzerine düşenleri yapması şarttır. Gıdada piyasa denetimini kararlılıkla uygulayacağız. Gıda komitesi gereken tedbirleri almaya başladı.