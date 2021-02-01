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Mersin Büyükşehir'de neler oluyor? MHP'li vekil açıkladı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarmalarına tepki göstererek, "Aileleri perişan eden bu zat, kendi ailesinin yüzüne nasıl bakmaktadır? Vicdanen rahat mıdır?" dedi.
 01 Şubat 2021 20:30
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Mersin Büyükşehir'de neler oluyor? MHP'li vekil açıkladı

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinde "işçi kıyımı" olduğunu, belediye personelinin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkartıldığını söyledi.

"Her fırsatta emekten ve emekçiden bahseden bu zihniyet, konu emeğin üstünlüğüne, emekçinin hakkını vermeye gelince üç maymunu oynamaktadır. Fırsat bulduğunda işçi haklarını dillerine dolayan bu anlayış, konu işçinin yaşama ve çalışma hakkına gelince emekçiye işten çıkarmayı ve sürgünü reva görmüştür." diyen Kılavuz, bu iki yüzlülüğün millet vicdanında mahkum olduğunu, bu işçi düşmanlığının Mersinlilerin karşısında suçlu ve ayıplı olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarmanın normalleştiğini, baskılar ve sürgünlerin olağan hale geldiğini savunan Kılavuz, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kıyımlar, performans düşüklüğü gibi sudan bahanelerle yapılmakta, ideolojik düşmanlıklarla gerçekleştirilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının bu uygulamaları hepimizi derinden üzmüş, belediyede çalışan aileleri derinden yaralamıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li büyükşehir belediyelerinde baskılara maruz kalıp sürgüne gönderilen, siyasi sebeplerle işten çıkarılan taşerondan işçi kadrolarına getirilen belediye personelimiz açtıkları davaları kazanmalarına rağmen işlerine iadeleri sağlanmamıştır."

Kılavuz, ekonomik olarak zor durumda olduğunu iddia edip işçileri ücretsiz izne gönderen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin, aynı gün yeni işçi alımı gerçekleştirmesinin iki yüzlülüğün daniskası ve utanç vesikası olduğunu öne sürdü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman işçi düşmanı olarak anılacağını ve Mersin tarihinde kara bir leke olarak kalacağını ifade eden Kılavuz, "İnsanları işten çıkararak, binlerce çocuğun, annenin, babanın feryatlarına kulak tıkayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı huzurla nasıl uyumaktadır? Aileleri perişan eden bu zat, kendi ailesinin yüzüne nasıl bakmaktadır? Vicdanen rahat mıdır?" diye sordu.

Hiçbir belediye personelinin yalnız ve sahipsiz olmadığını vurgulayan Kılavuz, "Kinle nefretle ve intikamla hareket edenlerin karşısında, belediye çalışanlarımızın bu haklı mücadelelerinde daima yanlarında olacak, emekçinin hakkını her platformda savunacak ve dile getireceğiz. Bu uygulamalar bizleri asla yıldıramaz, geri adım attıramaz ve belediye çalışanlarımızın hakkını savunmaktan alıkoyamaz. Bu, bizim üzerimize düşen tarihi bir sorumluluktur. Bu zulme, bu zalimliğe, bu hukuksuzluğa hep birlikte karşı duracağız." diye konuştu.

Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e, işçilerin ekmeğiyle oynamaması çağrısında bulundu.
DHA
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