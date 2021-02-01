1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ: Küresel Kovid-19 vakaları üç haftadır düşüşte

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.
 01 Şubat 2021 20:40
+Aa- Yazdır
DSÖ: Küresel Kovid-19 vakaları üç haftadır düşüşte

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Kovid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici." dedi.

Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Kovid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Ancak, daha önce de buradaydık." uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Onaylandı! Azerbaycan'a sadece kimlik gösterip gidilebilecek
01 Şubat 2021 16:04		 Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı
01 Şubat 2021 07:48
Darbe yapılan Myanmar'da iktidardan halka 'darbeye karşı çıkın' çağrısı
01 Şubat 2021 07:42		 AstraZeneca, AB'ye 9 milyon ilave aşı sağlayacak
31 Ocak 2021 22:07
Afrin'de kampı su bastı, çok sayıda sığınmacı mağdur oldu
31 Ocak 2021 20:56		 Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
31 Ocak 2021 18:34
Vaka sayısı 103 milyonu geçti! İşte ülke sıralaması
31 Ocak 2021 09:28		 Çin'in Türk azınlıklarını takibine ilişkin veri tabanı ortaya çıktı
30 Ocak 2021 21:45
4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti
30 Ocak 2021 21:10		 DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor
30 Ocak 2021 17:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - KKTC'de masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı21:48 - Bilişim Uzmanı: Fotoğraf çekerken dikkatli olun21:40 - Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü!20:54 - Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu20:47 - Vaka sayıları tekrar 7 binin üzerine çıktı20:42 - Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı
20:40 - DSÖ: Küresel Kovid-19 vakaları üç haftadır düşüşte20:30 - Mersin Büyükşehir'de neler oluyor? MHP'li vekil açıkladı20:25 - Doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu20:12 - 'Aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklık azalacak'20:07 - Ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı20:04 - Belediyedeki yangını işten çıkarılan itfaiye eri çıkarmış
20:02 - Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı tutuklandı19:54 - Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak19:49 - Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı19:37 - Kocaeli'de rüşvet teklifini reddeden 3 polis ödüllendirildi19:34 - Erdoğan: Reform çalışmalarına son şekli verildi
19:27 - Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamına ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Köy okulları 15 Şubat'ta, şehirdeki okullar da 1 Mart'ta kademeli olarak açılacak
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
Savcının aracına not bırakan Uysal: Sileceği kırmadım
Erdoğan: Reform çalışmalarına son şekli verildi
Altın ve dolarda düşüş sürüyor
Türkiye'nin günlerce konuştuğu, o sütçünün yeni işi
'Telefondaki 8-9 uygulama verilerimizi topluyor'
Çeyrek altın 697 TL'ye geriledi
Bakanın görevden aldığı müdür, belediye başkan yardımcısı oldu
50 kuruşluk kraker için işten atıldı, 35 bin lira tazminat kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüreğe dokunmak 2
Kabe sergisini eleştirenlerin tek tek fişlenmesi 2
büyük patronu kapıda karşılamak 1
ben de şimdi seni arayacaktım 3
güveç 1
bal 2
serpme kahvaltı 1
hologram teknolojisi 1
Farsça rakamlar 1
kimya 2
SON İLANLAR
Kırklareli İl Özel İdaresi işçi alacak
Çakırhöyük Belediyesi işçi alacak
Hasankadı Belediyesi 2 işçi alacak
Karabağlar Belediyesi 74 geçici işçi alacak
TÜRASAŞ 45 işçi alacak
Bandırma Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam