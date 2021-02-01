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Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

İstanbul Valiliği'nin uyarısının ardından Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. HDP'li Hüda Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polise vurunca tartışma yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından yaşanan tartışmalar sürüyor.
 01 Şubat 2021 20:42
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Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Sosyal medya üzerinden farklı görüşten gruplar, bugün için üniversite önünde toplanma ve basın açıklaması çağrı yaptı. Bunun üzerine

İstanbul Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla, toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Üniversite çevresinde sabah erken saatlerden itibaren polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kampüs çevresine bariyerler yerleştirilirken, TOMA da konuşlandırıldı.

Uyarılara rağmen öğle saatlerinden sonra Etiler'de toplanan gruplar, kampüs kapısına yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi. Dağılmayan gruplardan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'Lİ HÜDA KAYA İLE POLİS ARASINDA TARTIŞMA

Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, göz altılara engel olmak istedi. Kaya, kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca itişmeler yaşandı. Hüda Kaya ile polis arasında tartışma çıktı. Kaya, gözaltına alınanların bulunduğu otobüsten uzaklaştırıldı.

DHA
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