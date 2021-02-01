Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü!

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü cami ve minare, caminin müştemilatıyla ilgili restorasyon yapmak istedi. Cami ve avlusunun bir kısmı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, avlu ve tuvaletinde bir kısmı Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği'ne ait olunca tuvaletleri işletme anlaşmazlığı yaşandı.

Yaşanan bu anlaşmazlık nedeniyle dernek yetkilileri, tuvaletlerin ortasından duvar ördürerek, tuvaletleri ikiye böldü. Yaşanan bu trajikomik olayın ardından Mahalle Muhtarı İlhan Alan'ın girişimleriyle Adıyaman Valiliği konuya dahil oldu.

Sıratut Camii doğu kısmında mülkiyeti Adıyaman Cami Yaptırma ve Onarma Derneğine ait olan 218 metrekarelik arsanın tapusu Dernek Başkanı Mehmet Çelik tarafından Vali Mahmut Çuhadar'a teslim edildi.

MUHTAR VE MAHALLELİ SATIN ALDI

Yine Camiinin batı kısmında bulunan 217 metrekarelik arsa cami hizmetlerinde kullanılmak üzere mahalle muhtarı öncülüğündeki hayırseverler tarafından mülkiyet sahiplerinden ücreti karşılığında alınarak şartsız olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağışlandı.

Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan cami cemaati tarafından alınarak bağışlanan 217 metrekarelik arsanın tapusunu Vali Mahmut Çuhadar'a teslim etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Cami Yaptırma ve Onarma Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan'a yaptıkları hayırdan dolayı teşekkür ederek, her iki taşınmazın tapusunu gerekli birleştirme işlemlerini yapmak üzere Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı'ya teslim etti.