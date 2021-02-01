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Niğde'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Niğde'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
 01 Şubat 2021 21:58
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Niğde'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Niğde'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Ş. (40) idaresindeki 51 H 0020 plakalı özel halk otobüsü, Efendibey Mahallesi Amas yolunda, D.S'nin kullandığı 51 DS 399 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü, bir apartmanın bahçe duvarını yıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs sürücü M.Ş ile minibüsteki Beyza Nur S. (20), ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Duvarı yıkılan apartmanda oturan Nejla Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle dışarı çıktıklarını ve kazayı gördüklerini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce aynı yerde aynı şekilde kaza olduğunu ve yine apartmanlarının duvarının yıkıldığını anlatan Eren, yetkililerden buna çözüm bulması istedi.
Anadolu Ajansı
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