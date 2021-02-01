Niğde'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

EMEKLİ OLAN KAMU PERSONELİNİN MEMUR EŞİNİN YER DEĞİŞTİRME HAKKI VAR MI? Genel Yer Değiştirme Yönetmeliğinde aile birliği mazereti, sağlık mazereti ve can güvenliği mazereti ile hizmet gereği yapılacak yer değiştirme, engelli memurların yer değiştirmesi ve 3713 sayılı Kanun kapsamında atanan memurların yer değiştirmesine ilişkin özel hükümlere yer verilmiş, ancak eşi emekli olan memurlara ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.