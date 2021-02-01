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Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz aşı ulaştırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs'a şimdiye kadar 40 bin doz aşı ulaştırıldığını söyledi.
 01 Şubat 2021 22:31
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Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz aşı ulaştırıldı

KKTC'ye 2 günlük çalışma ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi'nde Meclis Başkanı Sennaroğlu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, yeni seçilen Meclis Başkanı Sennaroğlu'nu tebrik ederek, bu görevin KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Heyet olarak KKTC'de çeşitli temaslarda bulunacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, "KKTC'yi ziyaret ederek hem sizlere başarılar dilemek istedik hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde hükümeti de ziyaret edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının beklentileri konusunda Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu bir kere daha vurgulamak istedik." dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler'in (BM), Türkiye'nin teklifi üzerine 5+1 gayriresmi toplantı düzenleme gayretlerinin hızlandığını hatırlatarak, "Kıbrıs Türk halkının menfaatleri konusunda bu müzakere sürecinde hangi tutumları sergileyeceğimizi ve adımları atabileceğimizi burada başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer müzakere heyetindeki arkadaşlarla beraber değerlendireceğiz." dedi.

Türkiye'den KKTC'ye şu ana kadar 40 bin doz aşı ulaştırıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin aşı tedarikini devam ettirdikçe, yavru vatan KKTC'ye de gerekli miktarda aşının gönderileceğinin müjdesini verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını da Meclis Başkanı Sennaroğlu ve diğer KKTC vekillerine iletti.

Sennaroğlu da Çavuşoğlu ve heyetini KKTC'de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle dünyanın zor bir durumdan geçtiğini söyleyen Sennaroğlu, Kıbrıs Rum kesiminin de hasmane tutumuna devam ettiğini ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği tırmandırma çabası içinde olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, "Kıbrıs Türk halkı ile ana vatan Türkiye, omuz omuza olduğu sürece haklarımıza kimse dokunamaz. 1974 Barış Harekatı ile birlikte Ada'mıza barış ve özgürlük gelmiştir. Yaklaşık 47 yıl Kıbrıs görüşmeleri devam ettiği halde, herhangi bir siyasi sonuca ulaşılamamıştır. Takdir edersiniz ki bir 47 yıla daha hiç kimsenin tahammülü kalmamıştır. Olası bir çözümde bizi mutlu eden, Türk tarafı olarak olmazsa olmazımız ve kırmızı çizgimiz, Türkiye'mizin etkin ve fiili garantisinin olmasıdır. Halkımız bundan büyük güven duymaktadır." diye konuştu.

Salgın sürecinde Türkiye'nin, tıbbi malzeme, araç-gereç ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin yapılması gibi konularda KKTC'ye koşulsuz destek verdiğinin altını çizen Sennaroğlu, aşı tedariki konusunda KKTC halkının Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.

Sennaroğlu, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yardımcısı Fuat Oktay, hükümet yetkililerine sonsuz teşekkür dileklerini iletti.

Çavuşoğlu- Saner görüşmesi

Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Saner'le görüşmesinde de Kovid-19'la mücadelede gösterdikleri başarı için Saner'i tebrik ederek, "Önümüzdeki süreçte burada aşı olması gereken herkesin aşılanabilmesi için gerekli, yeterli aşıyı da Türkiye'ye geldikçe yavru vatan KKTC'ye de göndereceğiz. Kıbrıs Türk halkını bu anlamda da yalnız bırakmayacağız." dedi.

KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, Türkiye'nin daha önce ortaya koyduğu teklif doğrultusunda, 5+1 gayriresmi toplantı gerçekleşmesi için diplomasi trafiğinin hızlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"BM Genel Sekreteri'nin böyle bir toplantıyı mart ayında mümkünse gerçekleştirme arzusu var. Tabi New York'taki, ABD'deki Kovid-19 durumuna göre. Biz Cenevre'de olabilir diye önerdik. Sonuçta, zaman yaklaşıyor. Öncesinde burada sizlerle beraber bu süreçte Türkiye ve KKTC olarak nasıl bir tutum sergiliyoruz, nasıl bir tutum sergileyeceğiz, hangi adımları attık, atıyoruz bunların değerlendirilmesini de bu ziyaretin marjında inşallah yapacağız."

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında yarın toplantı yapacaklarını da belirterek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı toplantılarda heyetlerin gün içinde teknik çalışma yaptıklarını da anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Yarın inşallah hep beraber bunu değerlendireceğiz. Dolayısıyla ziyaretimin sebebi hem Kıbrıs sürecini birlikte değerlendirmek hem de yeni kurulan hükümetimize olan desteğimizi bir kere daha göstermekti." diye konuştu.

Saner de Çavuşoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler burada Türk ulusunun bir parçası olarak KKTC'de her zaman ana vatanımızla birlikte hareket edip özellikle bölgemizdeki, mavi vatan konusunda da sizlerle birlikte her türlü kararı almaya ve bunu uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu dile getiren Saner, KKTC'ye gönderilen Kovid-19 aşıları için de teşekkürlerini iletti.

Saner, Kıbrıs meselesine çözüm bulunamamasının sebebinin, Rumların tarih boyunca Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmaması olduğunu belirterek, "BM'nin önündeki en uzun süreli çözülmeyen tek dosya Kıbrıs dosyasıdır." diye konuştu.

Kıbrıs konusundaki çözüm arayışlarına ilişkin sürece değinen Saner, "Crans-Montana'da zaten ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ortamda, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekse KKTC'nin bütün iyi niyetine rağmen yine herhangi bir çözüm bulunamamıştır. Bu da artık federasyon görüşmelerinin çok da fazla bir anlamı kalmadığını ifade etmektedir." ifadelerini kullandı.

Saner, Crans-Montana görüşmelerinde bulunan Çavuşoğlu'nun sözlerine de atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

"Artık masa dışında anlaşılmadığı takdirde herhangi bir masanın kurulmasının çok da mümkün olamayacağını' ifade etmiştiniz. Bu bağlamda '5+1'e de gidilecekse önceden bütün konuların anlaşılmasından sonra masanın kurulabileceği' ifade edilmişti sizin tarafınızdan da. Bu çerçevede de baktığımda, 5+1, bizler de bütün cumhurbaşkanlığı seçimi süresince buna katılacağımızı ifade ettik ama dışarda anlaşılmadan bu toplantılara katılmanın da Kıbrıs Türk halkı için bir önemi olacağını düşünmüyorum."

KKTC'nin dünyada görünürlüğünün nasıl arttırılabileceği konusunda Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Saner, "Bu desteklerin sizlerden devamını rica edeceğiz ki, KKTC'nin dünyada görünürlüğünün arttırılması ve artık iki devletli bir çözüme ulaşmak için neler yapabileceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyalım." ifadelerini kullandı.

Saner, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden asla taviz vermeyeceğini söyleyerek, "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi bizler için hayati önem taşımaktadır. Biz bunun dışında herhangi bir çözüm modelinin de Kıbrıs Türk halkının yararına olacağına inanmıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'na ziyaretleri sırasında, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyetin yanı sıra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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