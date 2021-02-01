Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 28,6 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, ocakta yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, ocak ayında yüzde 7,4 değer kazandı.

Geçen ay yatırımcısına yüzde 28,6 ile en fazla Fenerbahçe kazandırdı. Fenerbahçe, gerçekleştirdiği transferlerle birlikte borsada da başarılı bir performans sergilerken, analistler, Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferiyle hisselerindeki yükselişlere dikkati çekti. Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Söz konusu dönemde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 1,5 arttı. Analistler, Beşiktaş'ın yeşil sahalardaki başarılı performansının hisselerine de yansıdığını ifade etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 0,8 değer kazanırken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 9,4 değer kaybetti.

Yılın ilk ayında yeşil sahalardaki başarılı performans ve gerçekleştirilen transferlerle spor şirketlerinin olumlu etkilenen hisseleri, kulüplerin mali tablolarındaki kötü gidişatın etkisiyle baskılandı.

Analistler, dört büyüklerin borcunun 14 milyar liraya dayandığını belirterek, kulüplerin borcunun son 8 yılda yüzde 579 artış gösterdiğine dikkati çekti.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, ocak ayını 3 milyar 761 milyon 240 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 1 milyar 981 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatarasay, 1 milyar 230 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 983 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.