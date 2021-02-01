İBB'ye işe alımdaki torpilin ses kaydı Ekrem İmamoğlu'na soruldu
|01 Şubat 2021 22:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işçi alımında yapılan torpilin ses kaydı kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Özgür Nas'ın bir toplantıda "İBB'de 100 kişi işe alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden 20-25 gidiyor" dediği ortaya çıktı.
Bu skandal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu.
ONLAR BOŞ İŞLER, DEDİKODULAR
HDP'lileri de Saadet Partilileri de AK Partilileri de işe aldıklarını savunan Ekrem İmamoğlu, "Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaalar, konuşmalar." diyerek görüşünü ortaya koydu.
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