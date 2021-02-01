Finans uygulamalarında büyük risk: Veriler satılabiliyor

ESET, FinTech uygulamalarını kullananları göz önüne alarak İngiltere, Amerika, Avusturalya, Amerika, Japonya ve Brezilya'da 10 binden fazla kullanıcının katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılara finans teknolojisi ve siber güvenlik konularında çeşitli sorular yöneltildi. Finans teknolojisi uygulamalarını kullananların hassas bilgilerini nasıl korudukları araştırıldı.

Kullanıcılar verilerinin satılabileceğinden habersiz

Söz konusu araştırmanın sonucuna göre, dünya genelindeki tüketicilerin yüzde 42'si ücretsiz bir FinTech uygulaması veya platformu kullanıyor. Bunların yarısı kullandıkları uygulamanın verilerini satması durumunda ne yapacağını bilmiyor.

Üç kullanıcıdan ikisi şartlar ve koşullar metnini okumuyor

Kullanıcıların büyük bir kısmı verilerinin satılabileceğinden habersiz. Yalnızca yüzde 31'i indirmeden önce bir FinTech uygulamasının şartlar ve koşullar metnini okurken, sadece yüzde 29'u gizlilik politikasını okuyor. Bu sonuçlar dünya genelinde, tüketicilerin kendilerini ve finansal durumlarını korumak için yaptıklarını ve yapmadıklarını gözler önüne seriyor. Bu veriler, kullanıcıların önemli bir bölümünün siber tehditlere açık olabileceğini gösteriyor.

Kamuya açık alanlarda Wi-Fi kullanım oranı yüksek

Tüketicilerin neredeyse yarısı ( yüzde 48) VPN kullanmıyor ve yüzde 42'si kamuya açık bir Wi-Fi üzerinden finans uygulamalarına giriş yapıyor. Ankete katılan tüketiciler arasında 5 kişiden 1'i kendisini teknoloji yetkinliği konusunda gelişmiş olarak derecelendirse de bunların yüzde 31'i parola yöneticisi kullanmıyor.

Dört ve daha fazla uygulama kullananların oranı yüzde 22

Dört veya daha fazla finansal teknoloji çözümünü düzenli kullanan tüketiciler ise 'FinTech kullanıcıları' olarak nitelendiriliyor. Bunların oranı ise yüzde 22 düzeyinde. Yani dünya genelinde her 5 kişiden biri 'FinTech" yazılım ve uygulamalarını oldukça yoğun kullanıyor. Bu katılımcıların yüzde 93'ünün cihazlarının en azından bazılarında güvenlik yazılımı yüklü. "FinTech kullanıcısı olmayanlar" (bir ila üç uygulama kullananlar) arasında bu oran yüzde 85'e geriliyor. Bu durum, FinTech uygulamaları kullanan tüketicilerin kişisel finans bilgileri söz konusu olduğunda siber güvenlik önlemleri hakkında daha bilinçli olduğunu gösteriyor.

Hassas ve finansal verileri korumak her zamankinden daha önemli

Şirketin Ticaretten Sorumlu Başkanı Ignacio Sbampato sonuçlarla ilgili şu yorumda bulundu: "Tüketicilerin hassas ve finansal verilerini korumak her zamankinden çok daha fazla önem kazandı. Finans teknolojisi, kişisel ve sosyoekonomik kalkınma yolculuğumuzda önemli bir role sahip. FinTech çözümlerinin ve kullanıcılarının düzgün bir şekilde korunması ise hayati önem taşıyor. Tüketiciler ve tüketicilerin veri güvenliğine karşı tutumları ile ilgili elde ettiğimiz sonuçlar birçok kişinin siber risklere açık olduğunu gösteriyor. Teknoloji kullanıcılarının en değerli bilgilerinin en son teknoloji güvenlik yazılımı ile korunmasını sağlamak bizim görevimiz."