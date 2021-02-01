Mersin'de kayıp 24 doz Covid-19 aşısı için soruşturma açıldı
Mersin'de sağlık çalışanları için gönderilen ilk parti Covid-19 aşılarından 24 adetinin kayıp olduğu anlaşılırken, Sağlık Müdürlüğünce sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldı.
|01 Şubat 2021 23:08
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Mersin'de sağlık çalışanları için gönderilen ilk parti Covid-19 aşılarından 24 adetinin kayıp olduğu anlaşılırken, Sağlık Müdürlüğünce sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Toros Devlet Hastanesine sağlık personelleri için gönderilen ilk parti Covid-19 aşılarından stok sayımı sırasında 24'ünün kayıp olduğu ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce kayıp aşılarla ilgili idari soruşturma açıldığı, idari soruşturmanın ardından sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılacağı öğrenildi.
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