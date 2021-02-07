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Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!

Zonguldak İdare Mahkemesi, disiplin cezası sonrası yer değişikliğine aynı eylemden dolayı ikinci defa cezalandırma anlamına geleceği için iptal kararı verdi.
 07 Şubat 2021 00:02
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Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!

Teknisyen olarak görev yapmakta olan davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda teknisyenlik görevini yapmaması, görev tanımına ilişkin tebliğ almaması ve hukuka aykırı olarak sağlık kurulu raporu alması sebebiyle 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası almıştır.

Soruşturma sonucunda getirilen teklif sonucunda; davacı başka bir ilçedeki Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü emrine ataması yapılmıştır.

Söz konusu işlemin yürütmesini durduran Zonguldak İdare Mahkemesi kararında; "Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile soruşturma dosyasının birlikte incelenmesinden; davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucu 1/30 oranında aylıktan kesme disiplin cezası ile tecziye edilmesine karar verilmesi yanında soruşturma raporundaki öneri üzerine davacının atanmasının başka bir okula yapıldığı, söz konusu atama işleminin, AYNI EYLEMDEN DOLAYI DAVACININ

İKİNCİ DEFA CEZALANDIRILMASI ANLAMINA GELECEĞİ

,

zira isnat edilen eylemler davacının naklen atanmasını gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığı, davacının, görev yaptığı kuruluşun huzur ve sükünunu bozucu ya da düzenli ve verimli hizmet sunumunu sekteye uğratacak ve bulunduğu yerden başka bir hizmet birimine atanmayı gerektirebilecek tutum ve davranışları bulunduğuna ilişkin somut bir tespitin de ortaya konulamadığı anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verilmiştir.
Memurlar.Net
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