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Üniversite personeli YÖK'ten merkezi GYS açmasını bekliyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2021 yılında merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmalı!
 04 Şubat 2021 14:04
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Üniversite personeli YÖK'ten merkezi GYS açmasını bekliyor!

Hatırlanacağı üzere, 30 Ocak 2020 tarihli yazımızda, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla HER YILIN ŞUBAT AYI SONUNA KADAR görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar." hükümlerine göre 2020 yılı içerisinde üniversite personelin adil ve hak ederek üst kadrolara yükselmesinin temini için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını açmasını gündeme taşımıştık.

Pandemi koşullarından dolayı Yükseköğretim Kurulu merkezi bir görevde yükselme sınavı açmayı 2020 yılında gerçekleştirmedi.

Geçen yıl yazdığımız yazıda da zikrettiğimiz üzere, mezkür yönetmelikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme sınavının merkezi yaptırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına üniversiteler tarafından talepte bulunulması şartı yer almış olsa bile, yükseköğretim kurumları YÖK Başkanlığından merkezi sınav açılacağına yönelik yazı gelmediği müddetçe görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavlarını kendileri müstakil açmamaktadır.

Bu duruma paralel olarak YÖK'ün merkezi sınav açmamasını fırsat bilen "bazı üniversiteler" Şube Müdürü kadrosuna atamalarda hülle diye tabir ettiğimiz yöntemi kullanarak ölçülemeyen ve denetlenemeyen bir sistem yaratmaktadır. Bu durum, üniversitelerde liyakatsiz atamaların yaygınlaşmasına neden olduğu gibi Sayıştay tarafından mali denetimlerde "kamu zararlarına" konu da olabilmektedir.

Bu bağlamda, idari insan kaynağının sınava dayalı yükselmesinin önünü açmak için 2021 yılında merkezi görevde yükselme sınavının yapılmasını üniversite idari personelinin adına Yükseköğretim Kurulunun dikkatlerine ve takdirlerine sunuyoruz.
Memurlar.Net
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