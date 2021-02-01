1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler pandemiyi fırsata çevirip, okulu yenilediler

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Nazmiye Pınar İlkokulu personeli pandemi döneminde uzaktan eğitim nedeniyle boş kalan okulu baştan aşağı yeniledi.
 01 Şubat 2021 23:42
+Aa- Yazdır
Öğretmenler pandemiyi fırsata çevirip, okulu yenilediler

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Nazmiye Pınar İlkokulu personeli pandemi döneminde uzaktan eğitim nedeniyle boş kalan okulu baştan aşağı yeniledi.

Okulun bir kısmını atölyeye çeviren görevliler, 250 öğrencisi olan okulda sınıfları boyadı, sıraları onardı. Atıl duran masa ve sıralar öğrencilerin mesafeli oturması için tekli hale getirildi rengarenk boyandı. Okulun ihtiyacı olan eksiklikleri el birliğiyle gideren personel, okula yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Pandemiden dolayı çocukların okula döndüklerinde daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasını hedeflediklerini söyleyen Okul Müdürü Ali İhsan Yıldızeli, "Öğrencilerimizi uzaktan eğitim nedeniyle evlerine gönderdikten sonra düşündük boş boş oturmaktansa çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Okulumuzu boyadık sonra sıralar bizim kafamıza takılıyordu tekli sıralara bazı büyük okulların geçtiğini duyduk bizde arkadaşlarla konuştuk ve eski sıralarımızı kestik, kaynak yaptık boyadık ve tekli hale getirdik. Arkadaşlarımızda yetenekli sağ olsunlar bütün personelimizin emeğiyle hiçbir maliyet olmadan bütün sıralarımızı tekli sıra haline getirdik. Okulun diğer bazı bölümlerinde tadilat yaptık. Kapılarımızı, sınıflarımızı boyadık, yani okulu bütün her yerini elden geçirdik. Çocuklarımız inşallah iyi bir ortamda eğitim görecekler. Çocuklar gelince çok beğenecekler çok mutlu olacaklar" dedi.

Görevli Hatice Kaplan ise, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı bir ortam hazırlamak istedik ve uzun sıralarımızı tekli sıra haline getirdik. Bunun her aşamasında kesmesinden, kaynağından, boyasından her şeyine elimiz emeğimiz değdi. Biz burada 4 arkadaşız müdürümüz, müdür yardımcımız ve okul aile birliğinin de desteğiyle çocuklara bu ortamı hazırladık. Çocuklarımız pandemi süreci bitip okullarına gelince çok güzel bir ortamla karşılaşacaklar ve cıvıl cıvıl olacaklar. Eğitim ortamlarının biraz daha renklenmesini istedik. Çitlerimizi boyadık dışarıdan okulumuzun çevresi güzel olsun diye sınıflarımızı koridorlarımızı boyadık, daha kullanışlı çeşmeler taktık. Çocuklarımıza güzel bir ortam hazırladık inşallah gelince kendilerinin de beğeneceklerini düşünüyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti
31 Ocak 2021 13:46		 Bilgisayarı olmayan öğrenci kalmasın
30 Ocak 2021 07:36
Bu okulda öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor
27 Ocak 2021 17:15		 Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı
25 Ocak 2021 22:50
Hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden 7,5 milyon lira ciro
24 Ocak 2021 09:40		 Fabrika gibi okul
21 Ocak 2021 19:21
İHL öğrencilerinden sosyal mesafe cihazı
21 Ocak 2021 14:44		 Matematikte 10 dünya birincisi Samsun'dan
17 Ocak 2021 14:51
Adıyaman'da maske kontrolü ve sosyal mesafe ölçümü yapan robot tasarlandı
13 Ocak 2021 11:15		 Okul Müdürü, Kılıçdaroğlu'na kızdı 7 maaşını bağışladı
13 Ocak 2021 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem00:03 - Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı?00:03 - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise tehditler savurdu00:02 - 2 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Afyonkarahisarlı uzman çavuş Suriye'de yaralandı23:46 - Oğluna şifa arayan baba parasını 'üfürükçü'ye kaptırdı
23:42 - Öğretmenler pandemiyi fırsata çevirip, okulu yenilediler23:08 - Mersin'de kayıp 24 doz Covid-19 aşısı için soruşturma açıldı23:02 - Bakanı Ziya Selçuk, yarın basın toplantısı düzenleyecek23:00 - Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde 159 kişi gözaltında22:53 - Finans uygulamalarında büyük risk: Veriler satılabiliyor22:49 - İBB'ye işe alımdaki torpilin ses kaydı Ekrem İmamoğlu'na soruldu
22:47 - 'Türkiye'yle üç kez silahlı çatışmanın eşiğine geldik'22:43 - Philips Türkiye hakkında soruşturma açıldı22:40 - Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu22:36 - Kartlı ödemeler geçen yıl 1,15 trilyon liraya ulaştı22:31 - Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz aşı ulaştırıldı
22:13 - Kurtulmuş: Türkiye'yi daha ileriye götürmekle yükümlüyüz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı?
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise tehditler savurdu
2 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte aktif yazar sayısının azlığı 1
tekerlek 1
narkoz 1
yalnızlığı seçmek 2
Afrika dikenli faresi 1
Tüpçü 1
toy 1
58 saniyede karadeniz insanı 1
2021 memur toplu sözleşmesi 4
resmi 3
SON İLANLAR
Yalova Koru Belediyesi 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat Engelli 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 4 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Nevşehir Çalış Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam