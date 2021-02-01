Afyonkarahisarlı uzman çavuş Suriye'de yaralandı
Suriye'de terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Şuhutlu Uzman Çavuş Ahmet Karakuş yaralandı.
|01 Şubat 2021 23:47
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Suriye'de terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Şuhutlu Uzman Çavuş Ahmet Karakuş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman Çavuş Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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