2 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtım ve Trafik Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak.

- Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek Çiftçi Buluşması programının açılışında konuşacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Küçükçekmece İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Kars/13.30-20.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Kantinciler Esnaf Odası, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/10.15/11.00/12.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Ocak ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2010-2019 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lefkoşa)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile bir araya gelecek.

(Berlin)

3- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 23. haftası Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/16.00/Rize/İstanbul/19.00)

2- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu ikinci etap mücadelesi Polonya, D Grubu ikinci etap maçları ise Rusya'da başlayacak.

- C Grubu'nda yer alan VakıfBank ilk maçında ev sahibi ülkeden LKS Commercecon ile karşılaşacak, D Grubu'nda bulunan Eczacıbaşı VitrA, Almanya'dan Allianz MTV ile karşı karşıya gelecek.

(Lodz/20.00/Kaliningrad/17.00)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da elemelerinde mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın erkek ve kadın basketbol turnuvalarının kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/12.30)

4- Basketbolda Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek.

(Mies/18.00)

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