Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|02 Şubat 2021 00:04
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