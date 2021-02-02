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Vali Köşger'den küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Kaan Karaca (2) için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.
 02 Şubat 2021 00:47
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Vali Köşger'den küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Kaan Karaca (2) için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Alime Karaca (33) ve Ercan Karaca (35) çiftinin 2 yaşındaki çocukları Kaan Karaca'ya geçtiğimiz yıl kasım ayında lösemi tanısı konularak İzmir Ege Üniversitesinde tedavi altına alındı. Doktorların minik Kaan'ın kurtulması için tek çarenin kök hücre nakli olduğunu söylemesi üzerine Karaca Ailesi İzmir Valiliği'ne başvurarak Kızılay aracılığı ile kök hücre bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya çok sayıda vatandaşın yanı sıra çeşitli kurumlarda çalışan kamu personelleri de kan bağışında bulunarak destek oldu.

Başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de kan bağışı noktasına ziyarette bulundu. Küçük Kaan'ın durumu hakkında babasından bilgi alan Köşger, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kaan yavrumuza kök hücre bulunması çalışmasıyla ilgili olarak Kemalpaşa'da bu noktada bulunuyoruz. Yavrumuzun tedavisinde gerekli olan kök hücreyi bir an önce bulmaya çalışıyoruz. Aile bir kampanya başlatmış. Bana da sosyal medyadan ulaştılar. Biz de konuyla ilgili arkadaşlarımıza yönlendirdik. İl Sağlık Müdürlüğümüz konuya el attı ve çocuğumuzun tedavisi ile ilgili her şey yapılmaya çalışılıyor. Hastanelerimizin bütün altyapısı yavrumuzun emrinde. Ancak bu hastalığın tedavisinde biliyorsunuz kök hücre nakli çok önemli. Bununla ilgili bağış kampanyası ülke çapında başlatılmış durumda. Kızılay'ın arşivinde bulunan kök hücrelerden henüz Kaan yavrumuzun ihtiyacına cevap verebilecek eşleşme sağlanamadı. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığının artmasını temenni ediyoruz. Bu durumdaki çocuklarımızın tedavi edilebilmesi için bu arşivin gelişmesi gerekiyor. İnşallah bu kampanya bir farkındalık oluşturur ve Kaan yavrumuz başta olmak üzere bütün ihtiyaç duyan yavrularımızın en kısa sürede tedavisini sağlarız."
İhlas Haber Ajansı
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