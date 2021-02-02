Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|02 Şubat 2021 01:13
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YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.
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