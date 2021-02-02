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Bazı Elektirikli Motorlara Ötv vergisi Kararı Yayımlandı

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar.
 02 Şubat 2021 01:15
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Bazı Elektirikli Motorlara Ötv vergisi Kararı Yayımlandı
Memurlar.Net
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