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Fahrettin Altun: Devletimiz hem güçlü, hem de adildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
 02 Şubat 2021 03:10
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Fahrettin Altun: Devletimiz hem güçlü, hem de adildir

Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! Devletimiz hem güçlü, hem de adildir!
Anadolu Ajansı
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