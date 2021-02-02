1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
 02 Şubat 2021 03:18
+Aa- Yazdır
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre, Kayseri Sarıoğlan'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 16.70 km olarak açıklanırken saati 03.02 olarak belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüste ayın ilk tablosu tedirgin etti: İşte son durum
02 Şubat 2021 01:50		 Vali Köşger'den küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek
02 Şubat 2021 00:47
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise tehditler savurdu
02 Şubat 2021 00:03		 Oğluna şifa arayan baba parasını 'üfürükçü'ye kaptırdı
01 Şubat 2021 23:46
KKTC'de masöz 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı
01 Şubat 2021 21:51		 Bilişim Uzmanı: Fotoğraf çekerken dikkatli olun
01 Şubat 2021 21:48
Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamına ceza
01 Şubat 2021 19:27		 Mucizevi gece: Aynı anda 3 ameliyat birden gerçekleştirildi
01 Şubat 2021 19:23
Jandarma çocuklarla kartopu oynayıp kardan adam yaptı
01 Şubat 2021 17:21		 Prof. Dr. Sözbilir: İzmir depremleri diğer fayları tetiklemiş olabilir
01 Şubat 2021 15:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:18 - Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi03:10 - Fahrettin Altun: Devletimiz hem güçlü, hem de adildir03:09 - İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu01:50 - Koronavirüste ayın ilk tablosu tedirgin etti: İşte son durum01:15 - Bazı Elektirikli Motorlara Ötv vergisi Kararı Yayımlandı01:13 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
01:11 - Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik00:47 - Vali Köşger'den küçük Kaan için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek00:30 - Kalın: Türkiye büyüdüğü zaman bundan herkes istifade ediyor00:04 - Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem00:03 - Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı?00:03 - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise tehditler savurdu
00:02 - 2 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:47 - Afyonkarahisarlı uzman çavuş Suriye'de yaralandı23:46 - Oğluna şifa arayan baba parasını 'üfürükçü'ye kaptırdı23:42 - Öğretmenler pandemiyi fırsata çevirip, okulu yenilediler23:08 - Mersin'de kayıp 24 doz Covid-19 aşısı için soruşturma açıldı
23:02 - Bakanı Ziya Selçuk, yarın basın toplantısı düzenleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı?
Bazı Elektirikli Motorlara Ötv vergisi Kararı Yayımlandı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Kalın: Türkiye büyüdüğü zaman bundan herkes istifade ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, polise tehditler savurdu
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
2 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüste ayın ilk tablosu tedirgin etti: İşte son durum
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sosyopatlık 1
kırgın çiçekler 1
dedemin fişi 1
guantanamera 2
58 saniyede karadeniz insanı 1
künye 1
Polis Halil Akkaya'nın intiharı 2
online eğitim 3
dünya haritası 1
bir milyon istihdam 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Koru Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam