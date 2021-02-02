Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
|02 Şubat 2021 03:18
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