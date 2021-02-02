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Rekabet Kurulu WhatsApp'tan yazılı savunma istedi

Rekabet Kurulu, 'veri paylaşma zorunluluğu' sebebiyle başlattığı soruşturma gereğince WhatsApp'tan ilk yazılı savunmasını istedi
 02 Şubat 2021 06:50
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Rekabet Kurulu WhatsApp'tan yazılı savunma istedi

Kurul'un WhatsApp'a tebligat yaptığı, ayrıca bilgi ve belge talep ettiği aktarıldı. Rekabet Kurulunun soruşturmayla ilgili altı ay içerisinde bir rapor hazırlayacağı belirtiliyor. WhatsApp'tan tekrar bir yazılı savunma istenirse bu süreç, Kurul'un hazırladığı raporun ardından talep edilebilecek.

Yine, Rekabet Kurulunun soruşturmanın tamamlanmasının ardından sözleşmenin rekabet hukukunu ihlal ettiği yönünde karar vermesi durumunda söz konusu sözleşme geçersiz sayılacak ve iptal edilecek. Yani, WhatsApp kişisel bilgileri hiçbir şekilde Facebook ile paylaşamayacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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