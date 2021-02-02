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Avrupa'da her iki dakikada bir çocuk kayboluyor

25 bin civarında mülteci çocuğun kaybolmasına Avrupa'daki kabul şartlarının kötü olması ve sığınma merkezlerindeki sıkıntıların sebep olduğu ifade ediliyor
 02 Şubat 2021 07:35
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Avrupa'da her iki dakikada bir çocuk kayboluyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, hazırladığı 'Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar' raporunda önemli tespitlerde bulundu. Avrupa'da her iki dakikada bir çocuğun kaybolduğuna dikkat çeken Yaşar, "Rapor, AKPM Genel Kurulunun 2020 Kış Oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Avrupa Polis Örgütünün üst düzey bir yetkilisi, yaptığı sunumda Avrupa genelinde 15 ila 25 bin mülteci çocuğun kaybolduğunu belirtti" dedi.

Yaşar'ın hazırladığı raporda şu tespitler yer alıyor: Savunmasız göçmen ve sığınmacı çocuklar cinsel istismar, insan ticareti gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya. Üye devletler, bu çocuklara bireysel bir vasi tayin edilmesini sağlamalıdır. İnsan kaçakçıları çocukları kullanarak ailelerini 'illegal işçilik, fuhuş, uyuşturucu satıcılığı gibi' suçlara bulaştırıyor. Kayıp çocuklar böylece hem suçun kurbanı hem de faili haline geliyor. Standartların altında kabul şartları, iade edilme ya da geri gönderilme gibi sebepler, çocukların kaybolmalarına ortam oluşturuyor. Göçmen çocukların konaklama ve kabul merkezlerindeki şartlarının iyileştirilmesi de 'istemli kaçışları' ve kaybolmaları azaltacaktır.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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