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Sosyal Medya platformları temsilcilerini BTK'ya bildirecek

Sosyal Medya Kanunu gereğince YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ile VKontakte ve Dailymotion, bu hafta içerisinde Türkiye temsilcilerini BTK'ya bildirecek. Twitter ve Pinterest'ten ise henüz olumlu bir adım gelmedi.
 02 Şubat 2021 07:50
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Sosyal Medya platformları temsilcilerini BTK'ya bildirecek

Türkiye'de bir milyondan fazla abonesi bulunan sosyal ağlar için getirilen Türkiye'de temsilci bulundurma mecburiyetinde önemli bir safhaya geçiliyor. Temsilci bulundurmayı kabul eden şirketler işlemlerini bu hafta tamamlayacak. Bu kapsamda VKontakte ve Dailymotion gerçek, YouTube, TikTok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulunmuştu. İki şirket Türkiye'de kendilerini temsil edecek kişilerin tayinini gerçekleştirdi. Diğer sosyal platformlar ise bir şirket kurarak temsilcilik açma yolunu seçti. Sosyal ağ platformları BTK'ya gerekli izinler için başvurularını yaptı. Bu hafta izinlerin alınması ile birlikte temsilcilik kurulumunun tamamlanması bekleniyor.

TWİTTER VE PİNTEREST'E REKLAM YASAĞI BAŞLADI

Halihazırda, temsilcilik açmayı kabul etmeyen Twitter ve Pinterest kaldı. 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlayan reklam yasağını BTK, BDDK, Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili bütün kamu kurumları denetleyecek. Bu çerçevede reklam veren şirketlere de ceza kesilebilecek.

Temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağlara gelen reklam yasağının ardından sitelerin bant genişliklerinin daraltılması uygulamasına geçilecek. Twitter ve Pinterest 19 Nisan'a kadar Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmemiş olursa bant genişlikleri daraltılacak. BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek. Bu durumda hem reklam yasağı kaldırılacak hem de internet trafiği bant genişliğine uygulanan sınırlama sonlandırılacak. Bugüne kadar Türkiye'de henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen sosyal medya şirketlerinin her birine ayrı ayrı 40 milyon lira ceza kesilmişti.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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