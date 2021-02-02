Boğaziçinde fişleme böyle deşifre oldu



Boğaziçi Üniversitesi'nde muhafazakar öğrenci ve akademisyenlerin fişlendiği ortaya çıktı. Üniversitedeki eylemleri organize eden marjinal grupların, sosyal medya hesaplarını tek tek kontrol ederek Kabe'ye hedef alan çirkin olaya tepki gösteren öğrencileri listelediği belirlendi. Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin akademik kariyerlerinin önünün kesilmesi için hocalara bildirildiği ifade ediliyor. Öğrencilerin, mezuniyet sonrasında iş bulamasınlar diye tehdit edildikleri de öne sürülüyor.

BÖYLE İFŞA OLDU

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre skandal, marjinal grupların yaptığı bir yanlışla deşifre oldu. Üniversitenin Ekonomi Bölümü öğrencilerinden oluşan bir grup, kendi bölümlerinin öğretim üyelerine hitaben bir yazı hazırladı. Aynı bölümde okuyan A.K. isimli bir öğrencinin hedef gösterildiği yazıda, A.K.'nin sosyal medya hesaplarından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen protestolara karşı çıktığı ve nefret suçu işlediği öne sürülerek cezalandırılması istendi. Yazı gruptaki öğrenciler tarafından da imzalandı. Ayrıca A.K.'nın attığı tweetlerin ekran görüntüleri alındı.

APAR TOPAR KALDIRILDI

Dilekçe ve ekran görüntüleri, imza listesini bir klasörle Google Drive'a yüklemek isteyen marjinal öğrenciler fişleme skandalının ortaya çıkmasına neden olan bir hataya imza attı. Gruptakiler ekran görüntülerinin olduğu 'kanıtlar' içerikli bir klasöre yanlışlıkla Excel dosyası yükledi. Dosyada Kabe olayına tepki gösteren öğrencilerin isimleri ve mesajlarının listelendiği görüldü. Ancak fişleme ortaya çıkınca liste apar topar Drive'dan kaldırıldı.

HOCALAR DA TEPKİLİ

İsmi fişlenenler listesinde yer alan Boğaziçili öğrencilerden biri olan Ömer Salim Arslan, "Bir dine karşı yapılan saygısızlığa tepki gösterilmesini, özgürlüklerinin kısıtlanması olarak yorumluyorlar. Birkaç üniversite öğrencisi ders notlarının paylaşıldığı WhatsApp gruplarından ve 16 bin kişilik Facebook üniversite iletişim sayfasından, homofobik oldukları gerekçesiyle afişe edilerek çıkarıldılar. Hakaret edenler yaptıkları yanlıştan dolayı özür beyan etmek yerine destek bekliyorlar. Fişleme listelerini gören hocalardan 'Üniversite öğrencilerini uzlaşım içerisinde görmek istiyoruz' şeklinde açıklama yapanlar oldu. Kabe'ye yapılan hakarete ses yükselten öğrencilerin linç edilmesi kabul edilemez" dedi.



OKULDA MOBBİNG

Fişlenen öğrencilerin, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal medya gruplarından çeşitli hakaretlerle çıkarıldığı belirtiliyor. Söz konusu listelerin protesto eylemlerinde başı çeken Boğaziçi Direniş grubunca organize edildiği belirtiliyor. Hazırlanan bir başka fişleme listesinde öğrencilerin sarı ile işaretlendiği yanına ise acil notu düşüldüğü belirtiliyor. Bu listenin okul içinde mobbing uygulamak, okul kulüplerinde doğrudan tavır almak için oluşturulduğu da iddialar arasında. Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan sergide Kabe-i Muazzama hedef alınmıştı. Kabe'nin yer aldığı sergide, fotoğrafın üzerine şahmeran yılanı ve LGBT bayrağı yerleştirilmişti.



Linç edildik, atıldık

İsminin yayınlanmasını istemeyen bir başka Boğaziçili öğrenci ise, "Dini değerlerimize yapılan bu saldırıdan sonra tepki gösterdiğimiz için tüm okulun WhatsApp ve Facebook gruplarında önce linçlendik sonra da gruplardan atıldık. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarla isimlerimizin fişlendiğini öğrendik. Şu an hocalarımızdan yapılanın yanlış olduğu yönünde geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabul edilemez

Fişlenen öğrencilerin büyük çoğunluğunun Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) üyesi öğrencilerden oluştuğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan BİSAK, "Son günlerde mesnetsiz iddialar yönelterek üyelerimize ve arkadaşlarımıza karşı fişleme kampanyası başlatılmıştır. İftira atılarak insanların kariyerlerinin karartılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Fişlemeye, karalamaya ve hakarete uğrayan arkadaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulunuldu.

28 Şubat kafası

Fişlenen öğrencilerin büyük çoğunluğunun Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) üyesi öğrencilerden oluştuğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan BİSAK, "Son günlerde mesnetsiz iddialar yönelterek üyelerimize ve arkadaşlarımıza karşı fişleme kampanyası başlatılmıştır. İftira atılarak insanların kariyerlerinin karartılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Fişlemeye, karalamaya ve hakarete uğrayan arkadaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulunuldu.

Aybike Eroğlu