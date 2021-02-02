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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen İstanbul polisi "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheliyi bulundukları adreslerde gözaltına alındı.
 02 Şubat 2021 07:56
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüşen zanlıların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
TRT
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