1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasında büyük pay sahibi olan Acun Ilıcalı, oyuncunun transfer süreciyle ilgili konuştu.
 02 Şubat 2021 08:08
+Aa- Yazdır
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı!

Sezon başında 18 transfer yaparak adeta şov yapan sarı lacivertliler, devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirdi.

İrfan Can Kahveci, Szalai, Osai-Samuel gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferi ise Real Madrid, Arsenal gibi devlerin formasını giyen Mesut Özil oldu.

Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye getirilmesinde en büyük pay sahiplerinden biri Acun Ilıcalı olurken oyuncunun transferi hakkında Uçankuş TV'ye konuştu.

Mesut Özil transferinden en büyük payın Başkan Ali Koç'a ait olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin 10 numarası vardı, Max Kruse. Bir anda çekti, gitti. O da önemli bir oyuncuydu, gitti, dünya yıldızı geldi. O gitmeseydi, Mesut'u getirme şansımız çok yoktu. Başkan beni çok onore etti ama bu transferin olmasının birinci sebebi başkanımız Ali Koç'tur. Bir kulüpte kararları başkan alır, başkan istemese hepimiz toplansak Mesut Özil'i alamayız. Ben elimden geleni yaptım Mesut Özil transferi için. Başkanın sürekli benden bahsetmesi beni çok gururlandırdı, o da Ali Koç'un farkı aslında." diye konuştu.

Kaynak: Spor Arena
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye dahil birçok ülkeye damga vurdu! Değeri 1 milyar dolara ulaştı
01 Şubat 2021 18:17		 Yavuz Bingöl: Suriye ya da Irak gibi olabilirdik
01 Şubat 2021 10:55
Oyuncu Okar'ın evine hırsız girdi: Keşke hayat Arka Sokaklar gibi olsaydı
30 Ocak 2021 22:53		 Arka Sokaklar'ın 'Rıza Babası' karakolluk oldu
30 Ocak 2021 10:00
Aykut Kocaman, o diziyle ekranlara dönüyor!
29 Ocak 2021 16:28		 Çaycı Hüseyin: Öldüğüm zaman size haber vereceğim adamı hasta etmeyin!
29 Ocak 2021 14:56
İBB'den Demet Akalın'ın metro eleştirisine yanıt
29 Ocak 2021 13:43		 Acun Ilıcalı: İngiltere'den bir kulüp satın alabilirim
29 Ocak 2021 09:00
Talat Bulut harekete geçti! Taciz karşıtı 43 isim hakkında şikayet
29 Ocak 2021 08:43		 Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu
27 Ocak 2021 18:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - Denetimler artıyor, zamlar durmuyor: Sadece fiyata değil, gramaja da dikkat08:57 - Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ilk kez müstakil bir yönetmelikle belirlendi08:55 - Masöz'ün tırmandırdığı salgın, tüm ülkenin kapanmasına yol açtı08:47 - İzmir'de olağanüstü sağanak! Belediye Başkanı Soyer uyardı: Trafiğe çıkmayın08:44 - Fenomen cinayetinde detaylar: Başına, hepsi ölümcül 7 darbe vurulmuş08:31 - Aşıda kimliksiz göçmen krizi!
08:28 - 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı08:24 - Kadın itfaiyeciler geliyor08:19 - Vakalar artınca hastanelere mutant virüs talimatı gitti08:13 - Fiyatların artmasında stokçu ve kar hırsı şüphesi08:08 - Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı!08:00 - İstenmeyen mesaja onayda geri sayım
07:56 - İstanbul'da FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında07:50 - Sosyal Medya platformları temsilcilerini BTK'ya bildirecek07:43 - Çocuklarda altıncı hastalığa dikkat07:35 - Avrupa'da her iki dakikada bir çocuk kayboluyor07:30 - Boğaziçinde fişleme böyle deşifre oldu
07:20 - Aşı enfeksiyondan değil, hastalıktan koruyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Gümüş altını tahtından edecek
Bazı Elektrikli Motorlara ÖTV Kararı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
FETÖ yapılanması gizli haçlı seferi
Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı?
Vakalar artınca hastanelere mutant virüs talimatı gitti
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik
İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.02.2021 hatayspor vs fenerbahçe maçı 1
çocuk tacizleri 1
erencan yardımcı'nın eyüpspor'a transferi 1
özel sektörün köle alımları 1
2021 memur toplu sözleşmesi 3
guantanamera 2
TRT 1
at 2
Güncel 3
resmi 3
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam