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Kadın itfaiyeciler geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi kadın personele kapılarını açtı. Yangın söndürme dahil, arama-kurtarma faaliyetlerinde ilk kez görev yapacak 50 kadın, 'itfaiye eri sınavını' kazanmak için ter döktü
 02 Şubat 2021 08:24
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Kadın itfaiyeciler geliyor

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine katacağı 250 kişilik itfaiye eri kadrosunun 50'sini kadınlara ayırarak bir ilke imza attı. Kadın itfaiyeci adaylarının, dün Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen sınavına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da izleyici olarak katıldı. Sınava katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelen kadın adaylar, fiziksel dayanıklılık testlerinin olduğu spor parkurunda ter döktü.

'Hayalimdeki iş'

Kadınların her meslek dalında yer alması gerektiğini belirten adaylar, erkek işi olarak bakılan tüm mesleklerde başarılı olarak bu ön yargıları kıracaklarını ifade etti. Sınava İstanbul'dan katılan Dilara Karabulut (24), kadınların her meslekte olması gerektiğini ifade ederek, "İtfaiyecilik çok güzel bir meslek. Benim hayalimdeki bir iş" derken, İzmir'den gelen Selinay Aslan da itfaiyecilik mesleğinin kendisi için bir aşk olduğunu dile getirdi. Aslan, "İtfaiyecilik benim için aşktan öte bir şey. Gönülden seviyorum. Bu hayatta karşılığını beklemeden yapabileceğim tek şey yardım etmek" diye konuştu.

İnsanların hayatlarına dokunmayı ve yardım etmeyi sevdiğini söyleyen Ceyda Cırık da, "Sınava Mersin'den katılıyorum. Öncelikle kadının başaramayacağı hiçbir iş yok. Biz bunu bu bölümü okuyarak ve buralara gelerek kanıtlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Müdahaleci olacaklar

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB İtfaiyesi tarihinde yangın söndürme dahil arama-kurtarma faaliyetlerinde ilk kez görev yapacak 50 kadın personel alımı yapacaklarını belirterek, İBB çatısı altında kadın istihdamını artırmaya devam edeceklerini söyledi. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da, itfaiye teşkilatına katılacak 50 kadın personelin müdahaleci olarak sahada görev yapacağını söyledi.
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