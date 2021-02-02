4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençten birinin boynu kırılarak öldüğü, bunun üzerine 3 arkadaşının da toplu intihar ettiği belirlendi. Gençleri adım adım tarladaki feci sona götüren olaylar ve ölümlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde, önceki akşam Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu olayın sır perdesi aralandı.

BAĞ EVİNDEKi EĞLENCE İLE BAŞLADI

Jandarma ekiplerinin tespitlerine göre gençler, Amasya'ya askere gidecek bir arkadaşları için, cumartesi günü kalabalık bir grup halinde Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı olan babası Suat Zengin'e (47) ait bağ evinde toplanarak eğlence düzenledi.

BİR ARKADAŞLARININ BOYNU KIRILIP ÖLÜNCE...

Pazar günü bir kısmı ayrılırken Alaşehir'den gelen Neşet Dalgın, Serkan Zangal ve Ümit Zangal, 1 Şubat'ta dünyaya gelen Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için, Muharrem Zengin'e misafir olarak kaldı. Ancak Pazar günü, Ümit Zangal henüz belirlenemeyen bir nedenle boynu kırılarak öldü.

TOPLU İNTİHAR KARARI

Cesedi otomobile koyan 3 arkadaşı, bağ evinde bulunan Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak, 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkiine gitti. Ümit Zangal'ın cesedini otomobilden indiren 3 arkadaş, toplu intihara karar verdi. Ardından da sırayla tüfeği alıp intihar etti. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu ve bitişik nizam ateş ettikleri belirlendi. Gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları araştırılırken, boynu kırık halde bulunan ve vücudunda herhangi bir yara ya da kesik izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

4 gencin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu. Gençlerden Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu, Neşet Dalgın'ın kuaförlük, Serkan Zangal'ın ise elektronik eşya tamirciliği yaptığı öğrenildi. İzmir'de yapılan otopsinin ardından, Serkan Zangal ve amcasının oğlu Ümit Zangal ile Neşet Dalgın Alaşehir'de, Muharrem Zengin ise Ahmetli'nin Kestelli Mahallesinde toprağa verildi.