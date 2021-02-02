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Fenomen cinayetinde detaylar: Başına, hepsi ölümcül 7 darbe vurulmuş

Antalya'da 'Ares' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in öldürüldüğü davada yeni bir gelişme yaşandı. Ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Veysi E. (48) ile oğlu Kadir Ozan E.'nin (26), maktulün başına, hepsi ölümcül 7 darbe vurduğu, adli tıp raporu ile kesinleşti.
 02 Şubat 2021 08:44
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Fenomen cinayetinde detaylar: Başına, hepsi ölümcül 7 darbe vurulmuş

Olay, geçen yıl 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir Ozan E., iddiaya göre bir internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'CİNAYETİ 4 KİŞİ İŞLEDİ' İDDİASI

Davanın 4'üncü duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, öldürülen Özdemir'in anne- babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi anne Sultan Kızılay, oğlunun dövüldükten sonra sanıklar tarafından fotoğraflarının çekildiğini söyleyerek, fotoğrafların kime gönderildiğinin ortaya çıkarılmasını istedi. Baba Yaşar Özdemir ise olay yerini Antalya'nın yerlisinin bile bilmediğini belirterek, "Bunlar orayı nereden biliyordu? Çektikleri 4 fotoğrafı kimin için çektiler? Cinayeti iki değil 4 kişi işlemiştir" iddiasında bulundu.

Tiktok fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı

Şikayetçi avukatı Muhammet Çağrı Gökel ise sanıkların haksız tahrikten yararlanmaması gerektiğini ifade ederek, mağdurun sanıklara karşı herhangi bir eylemde bulunduğuna dair somut delil olmadığını belirtti. Sanık avukatları da müvekkillerinin kasten öldürme eyleminde bulunmadığını iddia etti.

BAŞINDA 7 ÖLÜMCÜL DARBE

Duruşmada, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Birinci İhtisas Kurulu'nun gönderdiği rapor da okundu. Raporun sonuç kısmında, maktulün herhangi bir hastalık veya zehirlenmeden dolayı ölümünün gerçekleşmediğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Kişinin 4 Şubat 2020 tarihinde maruz kaldığı yaralanma ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, ölüm olayında maruz kaldığı yaralanma dışında başkaca ortak neden bulunmadığı, mahkemenizce sorulduğu üzere; otopside tespit edilen menenjitin (beyin zarı enfeksiyonu) maruz kaldığı künt kafa travması nedeniyle oluştuğu, mevcut tıbbi belgeler ve otopside tespit edilen bulgulara göre kişinin kafa bölgesine 7 (yedi) adet künt travma uygulanmış olduğu ve ayrıca sol kol ve sol göğüs bölgesi olmak üzere birer adet künt travma bulgusu tespit edildiği ve kafa bölgesinde tespit edilen künt travmaların tamamının ölümüne etkisi bulunduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Duruşma, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilerek ertelendi.
DHA
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