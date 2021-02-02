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Masöz'ün tırmandırdığı salgın, tüm ülkenin kapanmasına yol açtı

KKTC'nin Girne bölgesinde evlere kuaför ve cilt bakımı hizmeti veren Rus uyruklu bir masözün tırmandırdığı salgın, bir hafta içinde tüm ülkenin kapanmasına yol açtı.
 02 Şubat 2021 08:55
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Masöz'ün tırmandırdığı salgın, tüm ülkenin kapanmasına yol açtı

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre: KKTC'nin Girne bölgesinde evlere kuaför ve cilt bakımı hizmeti veren Rus uyruklu bir masözün tırmandırdığı salgın, bir hafta içinde tüm ülkenin kapanmasına yol açtı.

Girne'nin Alsancak ve Lapta bölgelerinde en az 20 kişiye COVID-19 bulaştırdığı ileri sürülen Rus masöz karantinaya alınırken, 300 bin nüfuslu adada vaka sayısı günlük 30'lu rakamların üzerine çıktı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı ise, 432'ye ulaştı. COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü Lefkoşa'daki devlet hastanesinde yatakların yüzde 60'ının dolu olduğu ve karantinadaki temaslıların sayısının ise bini geçtiği belirtiliyor.

Salgının hızla yayılması üzerine sert tedbirler alan KKTC hükümeti, okulların ardından, market, eczane ve benzin istasyonları dışındaki tüm işyerlerini kapattı. Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, şehirlerarası seyahat de yasakladı. KKTC'ye uçak seferleri devam ediyor ancak uzun süredir Türkiye'den gelen yolculardan uçağa binerken COVID-19 testi isteniyor, Lefkoşa'da da ikinci bir test yapılarak 10 gün karantinaya alınıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 29'u yerel olmak üzere 38 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca ülke genelinde toplam vaka sayısının 2 bin 325'e yükseldiği belirtildi.
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