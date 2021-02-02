Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ilk kez müstakil bir yönetmelikle belirlendi
|02 Şubat 2021 08:57
|+Aa- Yazdır
Geçiş üstünlüğüne haiz araçların nelerden oluştuğu 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun 71. maddesinde belirlenmiştir. Kanunun bu maddesine
acil hasta, itfaiye, Afad, emniyet ve zabıta araçlarının yanı sıra iki grubun
geçiş üstünlüğüne haiz olduğu belirtilmiştir.
Bu iki grup şu şekildedir:
1- Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait ekli
(1) sayılı listede gösterilen araçlar,
2- Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olduğu yönetmelikte belirlenen araçlar.
Burada önemli olan 2. maddede yer alacak araçlardır. Kanun bu belirlemeyi yönetmeliğe bırakmıştır. Bu konuda ilk belirleme Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141 inci maddesiyle yapılmıştı. Ancak bu madde bugün yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik" adlı yeni bir yönetmelik çıkarılmıştır.
2 Şubat 2021 tarihli Yönetmeliğin
5. maddesinde yer alan belirleme ise şu şekildedir:
"e) Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar."
Bu maddeye göre, bakanın onayıyla, görevin önemi ve güvenlik riskine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçlar belirlenebilecektir.
Ancak yönetmeliğin 5/e bendinde yer alan "e) Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar." hüküm gereğince, Bakanlık onayı, her 2 yılda bir güvenlik riski çerçevesinde gözden geçirilecektir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Emeklilik yaşını beklemek için görevden ayrılan memur yeşil pasaport alabilir mi?
02 Şubat 2021 10:03
|Tezli ve tezsiz yüksek lisansı denk gören düzenlemeler değiştirilmelidir
29 Ocak 2021 14:02
|Öğrenim kredi borcumu mal beyanına yazmalı mıyım?
29 Ocak 2021 10:05
|Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
29 Ocak 2021 00:18
|Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
29 Ocak 2021 00:01
|Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
28 Ocak 2021 01:02
|Süresiz sözleşmeliler çözüm bekliyor
27 Ocak 2021 20:11
|2010 KPSS'yi dava etti, kaybetti. 2 bin TL vekalet ücreti ödeyecek
26 Ocak 2021 10:03
|Adalet Bakanlığı ilk kez atanan personele yeterli eğitim vermiyor
25 Ocak 2021 14:02
|'O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam' diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı
22 Ocak 2021 09:15