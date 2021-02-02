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Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ilk kez müstakil bir yönetmelikle belirlendi

İçişleri Bakanlığı geçiş üstünlüğüne haiz araçları ilk kez müstakil bir yönetmelikle belirledi.
 02 Şubat 2021 08:57
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Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ilk kez müstakil bir yönetmelikle belirlendi

Geçiş üstünlüğüne haiz araçların nelerden oluştuğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71. maddesinde belirlenmiştir. Kanunun bu maddesine acil hasta, itfaiye, Afad, emniyet ve zabıta araçlarının yanı sıra iki grubun geçiş üstünlüğüne haiz olduğu belirtilmiştir.
Bu iki grup şu şekildedir:

1- Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait ekli (1) sayılı listede gösterilen araçlar,
2- Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olduğu yönetmelikte belirlenen araçlar.

Burada önemli olan 2. maddede yer alacak araçlardır. Kanun bu belirlemeyi yönetmeliğe bırakmıştır. Bu konuda ilk belirleme Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141 inci maddesiyle yapılmıştı. Ancak bu madde bugün yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik" adlı yeni bir yönetmelik çıkarılmıştır.

2 Şubat 2021 tarihli Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan belirleme ise şu şekildedir:
"e) Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar."

Bu maddeye göre, bakanın onayıyla, görevin önemi ve güvenlik riskine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçlar belirlenebilecektir.

Ancak yönetmeliğin 5/e bendinde yer alan "e) Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar." hüküm gereğince, Bakanlık onayı, her 2 yılda bir güvenlik riski çerçevesinde gözden geçirilecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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