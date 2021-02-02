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Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 98'i serbest

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör protestolarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Valilik, dün polisin okula girmesiyle gözaltına alınan çoğu öğrenci 159 kişiden 98'inin serbest bırakıldığını duyurdu
 02 Şubat 2021 09:03
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Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 98'i serbest

- İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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