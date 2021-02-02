Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir ve Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
|02 Şubat 2021 09:05
|+Aa- Yazdır
Balıkesir ve Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vaktinde Balıkesir'in Burhaniye, Edremit ve Bigadiç ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklanan İ.K, S.B, A.A, O.E. ve M.A. gözaltına alındı.
Diğer 2 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Edirne merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 18 gözaltı
02 Şubat 2021 11:31
|Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmak isteyen 3 terörist etkisiz hale getirildi
02 Şubat 2021 11:07
|42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
02 Şubat 2021 09:33
|FETÖ yapılanması gizli haçlı seferi
02 Şubat 2021 07:05
|İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı 'Ankesör' operasyonu
02 Şubat 2021 03:09
|Afyonkarahisarlı uzman çavuş Suriye'de yaralandı
01 Şubat 2021 23:47
|FETÖ yöneticiliğinden yargılanan Birol Erdem beraat etti
01 Şubat 2021 18:32
|Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
01 Şubat 2021 17:36
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
01 Şubat 2021 16:49
|Siber Suçlarla Mücadeleden, sosyal teröre darbe
01 Şubat 2021 16:11