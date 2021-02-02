Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

YIPRANMA SÜRESİ OLAN GÖREVDEN, YIPRANMA SÜRESİ OLMAYAN GÖREVE GEÇENLER HAK KAYBINA UĞRAR MI? Yıpranma süresi olan görevden, yıpranma süresi olmayan göreve geçenler hak kaybına uğrar mı? Sınıf ve görev değiştiren memurun yıpranma payları emeklilikte nasıl değerlendirilir?