Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
|02 Şubat 2021 09:17
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.
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