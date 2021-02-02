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Üretim 6 ayın zirvesinde

Pandeminin etkili olduğu 2020'ye büyümesi ile damga vuran Türkiye, 2021'e de hızlı girdi. Sanayideki üretimin öncü göstergesi olan PMI ocakta 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam artış hızı Aralık 2017'den beri en yüksek değere ulaştı
 02 Şubat 2021 09:25
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Üretim 6 ayın zirvesinde

Pandeminin dünya ekonomisini sarstığı 2020'de, büyümesi beklenen üç ülkeden biri olan Türkiye, 2021 yılına da hızlı giriş yaptı. Hükümetin aldığı önlemler ve sağladığı teşviklerle, kamu bankalarının finansmana erişimi kolaylaştırmasıyla rahat bir nefes alan sanayici, bu yılın ilk ayında üretimde gaza bastı. Büyümenin öncü göstergelerinden olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 54.4'e yükselerek, Temmuz 2020'den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Ayrıca sektörün performansı üst üste 8 ay güçlenmiş oldu. Endeks aralıktaki 50.8 seviyesinin 3.6 puan üstüne çıktı.

BÜYÜME HEDEFİ TUTACAK

PMI verisi 2021'de yüzde 5.8 olan büyüme hedefinin tutturulacağının ilk somut işareti olarak yorumlandı. Uluslararası Para Fonu (IMF) da geçen hafta Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini yüzde 5'ten 6'ya yükseltmişti.

İSTİHDAM ARTTI

Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Kovid-19 aşılarına ilişkin olumlu haberler üretimdeki artışa katkı sağlarken, son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti. Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017'den beri en yüksek oranda kaydedildi.

6 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Döviz kurlarındaki göreli istikrara bağlı olarak enflasyon oranı son altı ayın en düşük düzeyine geriledi. Benzer bir tablonun gözlendiği ürün fiyatlarında da artış yüksek seyretmekle birlikte önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti.

Ocak verilerine göre anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları arttı. Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın talebi ve üretimi olumsuz etkilediği iki ayın ardından, birçok sektörde üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme eğilimlerine bağlı kapasite genişletme çabaları dikkati çekti. Bu arada hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kalmasına rağmen yavaşlama belirtileri gösterdi.

BÜYÜME BÖLGESİNE GEÇİLDİ

Ocakta altı sektör üretimini artırdı ve bunlardan üçü aralıktaki yavaşlamanın ardından büyüme bölgesine geçti. En yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedilirken, üretimde en belirgin yavaşlama ise elektrikli ve elektronik ürün imalatı yapan firmalarda gözlendi. Giyim ve deri ürünleri sektöründe üretim azalmaya devam etse de, söz konusu azalış aralık ayına göre çok daha düşük oranda kaydedildi. Benzer eğilimlerin kaydedildiği yeni siparişlerde ise en güçlü artış kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Ayrıca ihracat tarafında da iyileşme sinyalleri söz konusu oldu.

2021 YILINA POZİTİF BAŞLANGIÇ

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, son PMI verilerinin Türk imalat sektörünün yeni yıla pozitif bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Kovid-19 vaka sayılarındaki azalışa bağlı olarak üretim ve yeni siparişler büyüme bölgesine geri döndü. Firmaların üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla personel alımlarını hızlandırmasıyla birlikte istihdamda yaşanan güçlü artış, anketin en önemli gelişmesi olarak kaydedildi. Aşıdaki olumlu gelişmeler de ocak ayında daha canlı bir görünümün oluşmasına katkı sağladı" dedi.

* Faaliyet koşullarında Temmuz 2020'den bu yana en güçlü iyileşme.

* Sektörün performansı üst üste 8 ay güçlendi.

* Üretim ve yeni siparişler büyüme bölgesine geri döndü.

* İstihdam 3 yılı aşkın dönemin en hızlı artışını gösterdi.

* Enflasyon oranı son 6 ayın en düşük düzeyine geriledi.

* Yeni siparişler 3 ay sonra arttı.

* Takip edilen 10 sektörün tamamında çalışan sayısı arttı.

* 2 aylık ivme kaybının ardından ihracat arttı.
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