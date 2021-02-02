Küresel Kovid-19 vakaları üst üste üç haftadır düşüşte
|02 Şubat 2021 09:27
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Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Kovid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici." dedi.
Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Kovid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.
"Ancak, daha önce de buradaydık." uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.
Önlemlere son vermek için erken
Ghebreyesus, Kovid-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.
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