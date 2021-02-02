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Fahiş fiyatlar için çember daraldı

Rekabet Kurumu, 1.5 yıldır süren soruşturmanın sonuna yaklaşırken, Başkan Küle, "Bununla yatıp kalkıyoruz" dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da haksız fiyat artışı yapanları takibe aldı. Soruşturma tamamlanmak üzere ve vurguncular hak ettikleri cezaya çok yakın. Fiyatların makul rakamlara çekilmesi için gerekli zemin büyük ölçüde oluştu.
 02 Şubat 2021 11:10
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Fahiş fiyatlar için çember daraldı

Pahalı gıdaya karşı Rekabet Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) yoğun bir çalışma içerisine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında gerçekleştirilen Gıda Komitesi'nde gıda fiyatlarındaki artışla mücadelede yol haritası ortaya kondu. Rekabet Kurumu da yaş meyve ve sebze başta olmak üzere üreticiden aracıya, taşımacıdan satıcıya kadar bütün aktörleri takibe aldı. Fiyat atışları ve artışa katkı sağlayan tüm aktörlere karşı idari para cezası uygulanacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu konuda yürütülen çalışmalar ve soruşturmaları anlattı.

SORUŞTURMALAR BİTİYOR

Başkan Küle, zincir marketler, tedarikçilerin de aralarında yer aldığı 29 teşebbüse ilişkin yaklaşık 1.5 yıldır süren soruşturmada sona yaklaşıldığını belirterek, "Çok büyük teşebbüslerle karşı karşıyayız.

Rekabet hukukundan kaynaklı yasal süre zorunlulukları var. Tahminimize göre 1 Mart'ta bitecek. İki yazılı savunma alacağız. Daha sonra sözlü savunma safhasına geçeceğiz. Geniş bir kadroyla bir yılı aşkın süredir özel bir çalışma yaptık. Kararın vicdanları rahatlatacağını düşünüyorum" dedi.

BUNUNLA YATIP KALKIYORUZ

Başkan Küle, eş zamanlı olarak yaş meyve ve sebze soruşturmasının da biteceğini ifade ederek, "Soruşturmada yapısal sorunlara dikkat çekeceğiz. Hızlı tüketim maddeleri ve tarım sektörüyle ilgili araştırmamız var. Hafta sonları dahil çalışıyoruz. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bunla yatıp bunla kalkıyoruz. 4054 sayılı yasal sürelerinden kaynaklı konular var. Savunma sürelerini sonuna kadar vermek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILACAK

Gıda Komitesi'nde, her kurumun gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi için yapacağı iş birliğinin çerçevesi belirlenirken, gümrük vergilerinden fiyat denetimlerine uygulanan pek çok tedbirin sıkılaştırılması bekleniyor. İhtiyaca göre dış ticaret önlemleri de devreye alınacak. Buna göre, arz kaynaklı sıkıntı ya da stokçuluk nedeniyle fiyat artışları nedeniyle söz konusu ürünün ithal edilmesi yoluna gidilirken, bu ürünlere yönelik gümrük vergileri de geçici olarak düşürülecek. Yem, lojistik, aracılık ücretleri gibi maliyetler de yakından takip ediliyor.

GELİR İDARESİ İHBAR HATTI KURDU

Gelir İdaresi Başkanlığı da gıda maddeleri başta olmak üzere bazı temel tüketim ürünlerinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanları takibe aldı. Bu amaçla Vergi İletişim Merkezi'nde (189) ihbar hattı kuruldu.

Başkanlığın internet sitesinden haksız fiyat artışı ve stokçuluk ihbar bildirimi menüsü de devreye girdi. Vergi dairelerindeki denetim ekipleri gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini satan mükellefler nezdinde haksız fiyat, stokçuluk konularında denetim yapıyor.

Gıda fiyatlarını etkileyen, yem, lojistik, aracılık ücretleri gibi maliyetler takip edilirken ihtiyaca göre vergi düzenlemesi, tarımsal destekler yoluyla önlemler alınacak.

Hazal Ateş
Sabah
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