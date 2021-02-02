Sivas'ta kar nedeniyle 122 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından 122 köy yolu ulaşıma kapandı
|02 Şubat 2021 09:31
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Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından 122 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
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