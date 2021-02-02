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Esra Erol'un canlı yayınında, ikinci terlik vakası

Türkiye'nin şaşkınlıkla sapkın ilişkiyi izlediği Esra Erol'un programında, kızının yaptıklarına dayanamayan anne, bir anda sinirlenerek ayağındaki terliği kızına fırlattı.
 02 Şubat 2021 09:43
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Canlı yayında gündeme gelen olayda, 19 yaşındaki Nilüfer Uysal'ın, sevgilisi Salih Kaya ve onun resmi nikahlı eşi Mevla Kaya ile birlikte yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Esra Erol'un programına kızı Uysal'ı bulmak için konuk olan Hayriye Uysal, kızının yaşadığı bu sapkın ilişkinin ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

ORTALIK KARIŞINCA OLANLAR OLDU

Sapkın ilişkinin canlı yayında açığa çıkmasıyla birlikte milyonlarca kişi programı yakından takip etmeye başladı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda, Mevla Kaya bildiklerini anlatınca ortalık yeniden karıştı.

"GENE GELDİ O TERLİK"

Kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı. Bu anlara program kapanışı sırasında şahitlik eden ünlü sunucu Esra Erol, "Gene geldi o terlik, kusura bakmayın." dedi.

Kaynak: ATV
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