1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Google, 2,58 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

ABD'li teknoloji şirketi Google, Çalışma Bakanlığının, kadın çalışanlarına ve şirkete iş başvurusunda bulunan kadın ve Asyalı adaylara ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada, toplam 2 milyar 580 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
 02 Şubat 2021 09:45
+Aa- Yazdır
Google, 2,58 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

ABD'li teknoloji şirketi Google, Çalışma Bakanlığının, kadın çalışanlarına ve şirkete iş başvurusunda bulunan kadın ve Asyalı adaylara ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada, toplam 2 milyar 580 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Şirket, bakanlıkla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 2014-2017 yıllarında erkek meslektaşlarına göre daha az maaş ödediği 2 bin 500 kadın mühendise 1 milyar 350 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Öte yandan aynı dönemde Google'a iş başvurusunda bulunan 1700 kadın ve Asyalı adaya, işe alımda ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle 1 milyar 230 milyon dolar ödenecek.

Anlaşma ayrıca, Google'ın gelecekte olası ayrımcı uygulamaları önlemek üzere gerekli düzenlemeler için 5 yıl boyunca yılda 250 bin dolar yatırarak bir fon oluşturması öngörülüyor.

Çalışma Bakanlığı, 4 yıl önce, federal hükümetten ihale alan şirketlere yapılan rutin denetimlerde Google'daki ayrımcı istihdam pratiklerine dikkat çekmiş, maaş ödemeleri ve işe alımlardaki ayrımcı uygulamalar nedeniyle şirkete dava açma kararı almıştı.

Bakanlığın iddialarını reddeden Google, maaş ödemelerinde yapılan işi, işe alımlarında ise adayların yetkinliği dikkate aldığını, cinsiyete ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık uygulamadığını savunmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fahiş fiyatlar için çember daraldı
02 Şubat 2021 11:10		 Yönetici pozisyonunda olan kadınların oranında artış var
02 Şubat 2021 11:09
Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu
02 Şubat 2021 10:24		 Üretim 6 ayın zirvesinde
02 Şubat 2021 09:25
Tarıma 'dijital' sulama
02 Şubat 2021 06:15		 Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Fenerbahçe oldu
01 Şubat 2021 22:40
Kartlı ödemeler geçen yıl 1,15 trilyon liraya ulaştı
01 Şubat 2021 22:36		 Bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 1,16 oranında arttı
01 Şubat 2021 12:48
Vergi ve borç yapılandırmasında son güne girildi
01 Şubat 2021 12:47		 Emlak Konut, 'Katar'la dev proje' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
01 Şubat 2021 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Edirne merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 18 gözaltı11:29 - Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu 'maket polis aracı' üretildi11:25 - İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 42'ye yükseldi11:22 - e-Devlet'ten kimlik, ehliyet ve pasaport randevu sayısı 8 milyonu geçti11:16 - EGM'den Boğaziçi açıklaması: Polis 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' dedi11:11 - Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
11:10 - Fahiş fiyatlar için çember daraldı11:10 - Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı11:09 - Yönetici pozisyonunda olan kadınların oranında artış var11:07 - Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmak isteyen 3 terörist etkisiz hale getirildi11:06 - Tekirdağ'da şiddetli yağış bir köprünün yıkılmasına neden oldu11:03 - Tüm memurlar için en güncel mevzuata göre 657 Devlet Memurları Kanunu Kitabı
10:57 - İstanbul'da fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı10:47 - Kırklareli'nde dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı10:31 - Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da yapılacak10:29 - TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı10:27 - İzmir'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu
10:24 - Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu
Vakalar artınca hastanelere mutant virüs talimatı gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5 milyon liralık teklifi reddetmek 1
sözlüğün bir süre sonra ciddiyetini bozacağı gerçeği 4
yayın balığı 1
Dışarı çıkma isteği 1
Rektörün kendisini dekan olarak ataması 2
MFÖ 2
resmi 3
daş yok mu daş 2
şans oyunlarında cazibeyi arttıracağız 2
büyük patronu kapıda karşılamak 1
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam