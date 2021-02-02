Google, Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'yi unutmadı
|02 Şubat 2021 10:00
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İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Safiye Ali'nin 127. yaş günü için hazırlanan "doodle" ile karşılaşıyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.
- Safiye Ali
Türkiye'nin ilk kadın doktoru ve bir tıp okulunda ders veren ilk kadın öğretim üyesi olan Safiye Ali, 1894'te İstanbul'da doğdu.
Amerikan Kız Koleji'ni bitiren Safiye Ali'nin en büyük hayali doktor olmaktı ancak o yıllarda İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi kız öğrenci kabul etmiyordu. Safiye Ali, tıp eğitimi almak üzere Almanya'ya gitti. Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. Safiye Ali, 1921'de diplomasını aldı.
Safiye Ali, Haziran 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru olarak icazetnamesini aldı. Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri vererek kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi oldu.
Anne sütünden kesilen ve steril süt içme imkanından mahrum olan çocuklar için kurulan Süt Damlası Bakımevi'nin başına geçen Safiye Ali, gönüllü çalışmalarıyla bakımevine etkinlik kazandırdı.
Safiye Ali, 5 Temmuz 1952'de Dortmund'da 58 yaşında vefat etti.
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