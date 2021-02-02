ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS başvurularında 'e-Devlet' yeniliği açıklaması
|02 Şubat 2021 10:02
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- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.
Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YKS'nin ilk oturumu olan temel Yeterlilik Testi'nin 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.
Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi:
"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.
Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."
- HES koduna dikkat
Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.
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