Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Altın fiyatları Şubat ayına iyi bir giriş yapmadı. Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 426'ya kadar geriledi.
|02 Şubat 2021 10:07
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
02 Şubat 2021 11:11
|Borsa güne yükselişle başladı
02 Şubat 2021 10:06
|Dolar güne düşüşle başladı
02 Şubat 2021 09:32
|Gümüş altını tahtından edecek
02 Şubat 2021 06:40
|Borsa günü yükselişle tamamladı
01 Şubat 2021 18:28
|Çeyrek altın 697 TL'ye geriledi
01 Şubat 2021 17:49
|Altın ve dolarda düşüş sürüyor
01 Şubat 2021 14:24
|Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
01 Şubat 2021 09:10
|Borsalar son 13 haftanın en kötü performansını geride bıraktı
30 Ocak 2021 15:50
|Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi
29 Ocak 2021 18:47