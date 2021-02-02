Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 106 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Erzincan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 1, ilçelerden Kemah'ta 4, Kemaliye'de 5, Refahiye'de 12, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 2 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Karla mücadele çalışmalarını 10 ekip, 10 greyder, 2 dozer, 11 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

- Tunceli

Tunceli'de de kar yağışıyla merkeze bağlı 11 köy ve ilçelerden Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 4, Mazgirt'te 13, Nazımiye'de 3, Ovacık'ta 14, Pertek'te 7, Pülümür'de 13 olmak üzere 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, bu bölgelerde karla mücadele çalışması sürüyor.